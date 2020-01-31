Дороги в Видземе и Латгале обледенели, работает 77 единиц зимней техники

Из-за обледенения затруднен проезд по главным и региональным дорогам Латгале и Видземе, сообщают Latvijas valsts ceļi.

Обледенение образовалось на Видземском шоссе (А2) на участке от поворота на Алуксне до Вецлацене, на дороге Тинужи-Кокнесе от поворота на Скривери до Кокнесе, на Даугавпилсском шоссе от Айзкраукле до Патерниеки, на Даугавпилсской окружной дороге, на Резекненском шоссе от Екабпилса до Вараклани и на дороге Гребнево-Медуми (А13) от Резекне до Медуми.

Также затруднен проезд по региональным дорогам в окрестностях Риги, Айзкраукле, Даугавпилса, Гулбене, Екабпилса, Краславы, Лимбажи, Мадоны, Прейли, Валки и Валмиеры.

На дорогах работает 77 единиц зимней техники. Водителей призывают быть внимательными и держать дистанцию.