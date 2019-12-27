Дороги засыпаны снегом и обледенели, водителей призывают быть осторожными

Снег и обледенение на дорогах этим утром осложняют движение автомобилей по всей Латвии, сообщает агентство LETA со ссылкой на Latvijas valsts ceļi.

На данный момент на дорогах работает 65 единиц зимней техники.

Движение затруднено на участке Рижской окружной дороги Саласпилс - Бабите, Даугавпилсского шоссе Ницгале - Патерниеки, а также Резекненского шоссе Резекне - Терехова.

Помимо прочего, затруднено движение по дороге Гребнева - Медуми, Даугавпилсской окружной дороге и Резекненской окружной дороге.

Latvijas valsts ceļi предупреждают, что этим утром на дорогах может образоваться черный лед. Предприятие призывает водителей быть осторожными, выбирать соответствующую состоянию дорог скорость и соблюдать дистанцию.