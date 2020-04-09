Досрочные выборы в Рижскую думу планируют перенести на 29 августа
Foto: LETA

Досрочные выборы Рижской думы планируется перенести на 29 августа, свидетельствуют поданные Министерством охраны среды и регионального развития на рассмотрение в правительстве поправки к закону о роспуске Рижской думы.

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Если выборы в столице будут перенесены на 29 августа, Центральная избирательная комиссия должна их объявить 7 июля.

Предыдущие поправки к закону предусматривали, что выборы в Риге пройдут 6 июня. Первоначально они были запланированы 25 апреля, но из-за вспышки Covid-19 их пришлось перенести.

Позже коалиционные партии договорились перенести выборы на 5 сентября, а сегодня на рассмотрение в Кабинет министров поданы изменения, в соответствии с которыми выборы планируются 29 августа.

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LETA

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LETA

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