Достаточно меньшинства голосов: Минэкономики хочет упростить принятие решений о ремонте или реновации дома

Министерство экономики подготовило поправки к Закону "О квартирной собственности", которые призваны облегчить процедуру принятия решений собственниками квартир в жилых домах, сообщает агентство LETA. Минэкономики указывает, что такая мера должна содействовать более эффективному управлению жилой собственностью — в том числе, ускорить реновацию домов.
Министр экономики Илзе Индриксоне (Национальное объединение) отметила, что сейчас закон четко определяет порядок принятия решений обществом собственников квартир, что обеспечивает принятие решений в многоквартирных домах, где собственники квартир являются активными и в принятии решений участвует большинство. Однако в то же время это не способствует оперативному принятию решений о реновации дома в случаях, когда большинство жильцов не вовлечены в управление домом.
Поправки, предлагаемые Министерством экономики, призваны ускорить принятие решений в случаях, когда речь идет о ремонтах зданий, обеспечить более эффективное управление жилой собственностью, защиту интересов меньшинства собственников квартир, повышение энергоэффективность зданий и экономию теплоэнергии.
"Например, сейчас большинство многоквартиных зданий в Латвии не энергоэффективны, и без их полного обновления почти невозможно снизить как потребление энергоресурсов, так и суммы в счетах жильцов за теплоэнергию. Важно напомнить, что в конце этого года АО Attīstības finanšu institūcija "Altum" (Altum) начнет принимать проекты в рамках новой программы поддержки повышения энергоэффективности многоквартирных домов. Поправки к закону будут содействовать более оперативному сотрудничеству собственников квартир в принтии решений и в процессах дальнейшего улучшения состояния зданий", — подчеркнула Индриксоне
Сейчас общество собственников квартир может принимать решения по вопросам, находящимся в его компетенции, несколькими способами. В том числе — на общем собрании собственников квартир, в ходе опроса или договорившись иначе.
На данном этапе закон устанавливает, что общее собрание собственников квартир вправе принимать решения, если число зарегистрированных участников собрания — более половины от всех собственников квартир в доме. Минэкономики предлагает усовершенствовать регулирование о голосованиях, установив, что в случае, если общее собрание не вправе принимать решение (участвует менее 50% собственников), то собрание может быть созвано повторно. Если общее собрание с той же самой повесткой дня созывается повторно в течение месяца, то оно вправе принимать решение вне зависимости от числа участников.
Такое решение выбрано потому, что многие собственники квартир не интересуются общей деятельностью, и не принимают участие в подобных собраниях. Это связано и с тем, что все больше квартир сдаются в аренду, собственники и члены их семей не живут в этих квартирах сами, рассматривают квартиры как инвестиционные объекты. Предлагаемое регулирование связано с тем, что, невзирая на эти факторы, нужно обеспечивать эффективное обслуживанию и эксплуатацию дома в ежедневном режиме.
Аналогичное регулирование предусматривается распространить и на опросы. Если собственники квартир, представляющие более большинства, в установленный срок не подают письменный ответ, в течение месяца проводится повторный опрос. И в случае повторного опроса решение считается принятым, если "за" проголосовали более половины собственников квартир от тех, кто принял участие в опросе.
Министерство экономики также предлагается вычеркнуть из закона правило, предусматривающее, что при проведении опроса, если собственник квартиры в установленный срок не дал письменный ответ, то его "неучастие" приравнивается к голосу "против". Это означает, что в дальнейшем воздержание от участия в таком голосовании перестанет быть барьером для проведения повторного опроса.
Поправки к Закону "О квартирной собственности" еще должны утвердить Кабинет министров и Сейм.