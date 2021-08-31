Достигнут порог заболеваемости Covid-19, после которого необходимо вводить новые ограничения
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

За прошедшие сутки в Латвии выявлены 237 новых случаев Covid-19, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ). Получены сообщения о пяти смертях.

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Двое скончавшихся были в возрасте от 60 до 69 лет, один в возрасте от 70 до 79 лет, а ещё двое в возрасте от 80 до 89 лет.

206 заболевших не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 31 человек был привит.

Всего за сутки проведены 41 310 анализов, доля положительных результатов составила 0,6%. Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 122,1 случай на 100 000 жителей.

С начала эпидемии в Латвии новым коронавирусом заразились 142 637 человек.

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (Развитие/За!) ранее предупреждал, что с началом скрининга в школах заболеваемость в стране может вырасти.

Согласно правила Кабинета министров, по достижении кумулятивного показателя заболеваемости в 120 случаев на 100 000 жителей автоматически вводятся новые ограничения на собрания, а также на обслуживание людей без иммунитета к Covid-19. Однако неофициальная информация в распоряжении агентства LETA свидетельствует о том, что правительство в этот раз может решить вводить ограничения иначе, чем прописано в законе.

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