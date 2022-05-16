Доступ к памятнику в парке Победы будет закрыт до 31 августа

Доступ к памятнику в парке Победы в Риге будет закрыт до 31 августа, а Государственная полиция подготовила специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с дальнейшими решениями о демонтаже памятника, говорится в отчете Министерства внутренних дел (МВД), поданном правительству.

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МВД представило правительству отчет "Об оценке деятельности ответственных учреждений 9 и 10 мая 2022 года и плане мероприятий по обеспечению общественного порядка в будущем".

В отчете поясняется, что обострение ситуации вызвал вывоз возложенных к памятнику накануне цветов утром 10 мая, в то время как полиция продолжала следить за ситуацией в социальных сетях и остальном информационном пространстве.

В ходе мониторинга было установлено, что призыв вновь возложить цветы к памятнику в парке Победы распространила партия "Русский союз Латвии". Призыв быстро набрал популярность, а люди, отправлявшиеся повторно возлагать цветы, публиковали фото в социальных сетях, информируя об этой возможности и косвенно приглашая присоединиться и других.

10 мая в парке Победы постоянно дежурили сотрудники Госполиции и полиции самоуправления Риги для предотвращения противостояния, прославления российского режима и использования запрещенной символики, а также с целью не допустить скопления людей, говорится в отчете.

Полиция находилась на месте происшествия и была полностью готова к реагированию на любые нарушения. Кроме того, все произошедшее фиксировалось с помощью технических средств, и в настоящее время ведется оценка полученных материалов.

Исходя из ситуации, на место событий в течение суток постоянно отправлялись дополнительные силы Госполиции и муниципальной полиции.

Сотрудники Госполиции пытались разогнать собравшихся мирным путем, без применения физической силы, объясняя нормы закона и напоминая о запрете на скопления, однако не были услышаны. Принимая во внимание развитие событий у памятника 10 мая, когда действия и отношение прибывающих людей вызвали обострение и угрозу общественной безопасности, было принято решение о привлечении батальона специального назначения к разгону собравшихся, поясняется в отчете.

Люди, которые отказывались разойтись и вели себя агрессивно, были задержаны. Также начато несколько ведомственных проверок, а в Госполиции создан отдельный центр фильтрации информации, задачей которого является оценка материалов, зафиксированных техническими средствами.

С 8:00 10 мая до 8:30 часов 11 мая Госполицией было установлено, что на территории парка наблюдается интенсивный поток людей, при этом одни и те же лица находились там более 15 минут.

В соответствии с законом Госполиция приняла решение приостановить вход лиц на территорию памятника и прилегающую территорию с 5 часов утра 11 мая до 31 августа.

Учитывая высокий уровень напряженности в обществе по поводу памятника и возможные провокации, а также то, что решение о закрытии территории касается места, которое неоднозначно оценивается обществом, решение направлено на долгосрочное снижение напряженности, отмечает МВД.

С 11 мая для поддержания общественного порядка и безопасности в окрестностях памятника постоянно дежурят сотрудники управления охраны спецобъектов Госполиции.

Также Госполиция организовала совещание для анализа возможных допущенных ошибок при обеспечении общественного порядка и безопасности в парке Победы 10 мая. На встрече прозвучало распоряжение более решительно действовать в будущем по отношению к тем, кто создает угрозы общественной безопасности.

В Госполиции разработан специальный план мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности в связи с будущими решениями по демонтажу памятника. План включен в отчет МВД, но не доступен широкой публике.

В отношении дальнейших предложений указывается, что работа Госполиции по обеспечению общественного порядка и предпринятые 9 мая меры соответствовали плану, составленному с учетом прогнозов рисков общественному порядку и на основании опыта, полученного в предыдущие годы.

По утверждению МВД, при планировании и реализации мероприятий учитывалась текущая геополитическая ситуация и повышенные риски инцидентов, влияющих на общественный порядок.

Относительно развития ситуации на территории памятника 10 мая в докладе отмечено, что, хотя уборка цветов на территории памятника является законной и, следовательно, не имелось явных правовых оснований для ее приостановки, ее организация и проведение были недостаточно скоординированы с Госполицией, а также не были оценены вообще или неверно оценены с точки зрения потенциальной эскалации эмоциональной напряженности в обществе и социально-политического обострения.

В то же время в отчете сделан вывод о том, что, учитывая нынешнюю геополитическую напряженность и ряд общественно значимых решений, принятых до 10 мая, катализатором негативного развития событий среди лиц, не поддерживающих государственную политику, могло послужить любое другое решение или действие властей.

Согласно прежним алгоритмам действий Госполиции и других правоохранительных органов и разработанным к настоящему времени планам оперативных действий, стихийное собрание нескольких десятков агрессивно настроенных лиц для выражения своих политических или иных убеждений, не вызывающее прямого и необратимого ущерба личному и общественному имуществу и жизни, не считается происшествием, для которого следует задействовать какие-либо особые, заранее подготовленные планы.

Меры противодействия стихийным и нетипичным ситуациям по определению не могут быть спланированы заранее, поясняют в МВД.

Фокус сотрудников полиции на физическое прекращение легко доказуемых правонарушений, отдельные тактические оперативные ошибки в течение дня 10 мая, отсутствие решительных действий и способности принимать решения не предотвратили достижения главной цели собравшихся — вызвать своими действиями резонанс и вторичную угрозу общественной безопасности — неприкрытое разжигание ненависти между различными слоями общества.

План дальнейших действий, проистекающий из сделанных выводов, имеет два направления.

Во-первых, необходимо пересмотреть алгоритмы и механизмы работы подразделений оперативного управления Госполиции и их должностных лиц, а также методики по разработке индивидуальных планов мероприятий по охране общественного порядка, введя четкие и эффективные алгоритмы реагирования Госполиции на действия отдельных лиц или групп, угрожающие общественной безопасности. Бывшая министр внутренних дел Мария Голубева в ответ на события 9 мая и особенно 10 мая уже дала соответствующее задание руководству Госполиции и Службы государственной безопасности.

Во-вторых, необходимо реализовать комплекс мер, направленных на усиление дееспособности и компетентности сотрудников полиции для принятия решений, адекватных и ответственных не только в конкретной текущей ситуации, но и для общественной безопасности в целом.

Под руководством и контролем МВД в Госполиции уже осуществляются соответствующие структурные реформы.

