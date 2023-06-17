Доступность детских стоматологов: государство готово выделить деньги, но врачей нет

Национальная служба здравоохранения готова оплачивать работу стоматологов, работающих в воскресенье и оказывающих неотложную помощь детям с острой болью — но специалистов, готовых это делать, нет, сообщает LETA.

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С июля 2022 года по суббота детям до 18 лет оказываются оплаченные стоматологические услуги в острых случаях по субботам — если у ребенка острая, непрекращающаяся зубная боль, отек щеки или десны, травма зубов. Услуга предоставляется в порядке живой очереди, без предварительной записи, и ее оказывают 10 медицинских учреждений, расположенных в Риге, Лиепае, Даугавпилсе, Валмиере, Лимбажи и Огре.

Чтобы повысить доступность оплачиваемой государством стоматологии для детей в острых случаях, необходимо дополнительное финансирование и повышение тарифов — к такому выводу пришла 15 июня комиссия Сейма по социальным и трудовым вопросам.

Представитель Министерства здравоохранения Иева Мелишус проинформировала депутатов о текущей ситуации в этой сфере. Договор с Национальной службой здравоохранения подписан у 269 стоматологических практик, а с 2018 года финансирование стоматологии увеличилось примерно с 18 млн евро до более чем 24 млн евро в этом году. Однако этого недостаточно, и в этом году потребуется еще чуть больше 4 млн евро.

Национальная служба здравоохранения готова оплачивать работу стоматологов и по воскресеньям, но специалистов, готовых это делать, нет.

Согласно данным Минздрава, среднее время ожидания приема у стоматолога по регионам составляет от 26 дней в Латгале до 105 дней в Рижском регионе.

Одной из важнейших проблем доступности стоматологических услуг является не только нехватка специалистов в секторе оплачиваемых государством стоматологических услуг, но и низкий тариф на стоматологические манипуляции, установленный государством.

Последний раз эти тарифы пересматривались в 2018 году.

Сегодня комиссия по социальным и трудовым вопросам рассматривала коллективное заявление жителей "Оплачиваемая государством стоматологическая помощь детям в острых случаях".

Ранее представитель инициативы, глава Латвийского союза работников образования и науки Инга Ванага подчеркнула, что необходимо обеспечить доступность оплачиваемых государством стоматологических услуг 24 часа в сутки для детей до 18 лет в каждом регионе Латвии.

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Сегодня на заседании комиссии она признала, что ситуация с доступностью стоматологических услуг улучшилась, но улучшения по-прежнему необходимы.

Она пояснила, что в острой ситуации, особенно после окончания рабочего дня, в выходные и праздничные дни, невозможно получить оплачиваемые государством стоматологические услуги. Частные стоматологические кабинеты предлагают услуги 24 часа в сутки, семь дней в неделю, но не у всех семей есть финансовые средства, чтобы позволить себе это.