"Довожу до вашего сведения": за восемь месяцев получено 435 заявлений от осведомителей

За восемь месяцев центральные государственные инстанции получили 435 заявлений, оформленных как сообщения от осведомителей в соответствии с законом о поднятии тревоги, однако признаны таковыми были только 119, заявил директор Госканцелярии Янис Цитсковскис на сегодняшней пресс-конференции.

Он отметил, что большая часть заявлений была связана с уклонением от уплаты налогов, нарушениями со стороны должностных лиц и растратой государственных средств или имущества.

Цитсковскис заявил, что первые восемь месяцев после вступления в силу закона о поднятии тревоги доказали, что жители Латвии готовы сообщать о нарушениях, если они защищены со стороны государства. Он также добавил, что необходимо время, чтобы в обществе укрепился институт осведомителей.

По словам эксперта департамента политики госуправления Госканцелярии Инесе Кушке, из 119 заявлений о поднятии тревоги 54 еще рассматриваются, в том числе возбуждено одно уголовное дело.

Она отметила, что решение о наложении штрафа было принято в семи случаях, а в 11 случаях были внесены улучшения для устранения выявленных недостатков.

Генеральный директор Службы государственных доходов (СГД) Иева Яунземе отметила, что СГД получила больше всего заявлений — 82, из которых заявлениями о поднятии тревоги были признаны 36, однако остальные заявления также будут рассматриваться в обычном порядке.

Уже завершено рассмотрение девяти из 36 сообщений о нарушениях, и по ним приняты различные решения, в том числе решения о налоговых начетах.

В свою очередь начальник Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) Екаб Страуме сообщил, что в прошлом году в бюро поступило 51 заявление, а 18 из них были признаны сообщениями о поднятии тревоги. В трех случаях были выявлены нарушения, связанные с несоблюдением установленных для государственных служащих ограничений. Также были раскрыты случаи нанесения ущерба государственному порядку и растраты государственных средств.

Как сообщалось, 1 мая 2019 года вступил в силу закон о поднятии тревоги, цель которого заключается в том, чтобы способствовать подаче работниками заявлений о замеченных во время исполнения служебных обязанностей нарушениях, например, коррупции, мошенничестве, злоупотреблении служебным положением и т.д., и обеспечивать защиту осведомителей.