Дожди, порывы ветра, грозы, переменная облачность. Погода в субботу в Латвии особо не поменяется
Foto: F64

В субботу во многих местах Латвии будут идти кратковременные дожди, возможны также грозовые ливни, прогнозируют синоптики.

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Возможен и град. Преимущественно будет дуть слабый и умеренный юго-западный ветер, облачность с осадками вызовет порывы ветра до 18 метров в секунду.

Минимальная температура воздуха ночью +6..+10 градусов, на побережье — до +15 градусов. Днем выглянет солнце и температура прогреется до +17..+21 градусов, а во время сильных осадков станет прохладнее, около +11..+13 градусов.

В Риге в субботу будет переменная облачность, ожидается кратковременный дождь, днем возможны грозовые ливни и сильные порывы ветра. Температура воздуха ночью будет около +10 градусов, днем прогреется до +19.

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