Дроны в Латвии нужно зарегистрировать: за полет без номера — штраф до 2000 евро
Foto: Sputnik/Scanpix

В Латвии начал работу портал электронных услуг для владельцев беспилотных летательных аппаратов, или дронов, разработанный по проекту Агентства гражданской авиации (CAA). Это сделано для удобства подачи документов в электронном виде. Регистрация дронов в Латвии теперь обязательна, если масса беспилотника превышает 250 граммов или если он оборудован устройствами для фото- и видеосъемки.

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Зарегистрировать дрон на портале e.caa.lv можно, предварительно авторизовавшись через портал электронных услуг latvija.lv. После успешной регистрации летательный аппарат получит индивидуальный регистрационный номер — им нужно промаркировать дрон.

Плата за регистрацию составляет 5 евро, срок действия регистрации — один год. Агентство гражданской авиации напоминает, что с 1 января этого года вступили в силу поправки к законодательству, которыми устанавливается административная ответственность за связанные с дронами нарушения — в том числе и отсутствие действующей регистрации.

Штраф за запуск незарегистрированного в базе данных CAA дрона для физических лиц составляет от 50 до 700 евро, для юридических — от 150 до 2000 евро.

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