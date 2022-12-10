Дрова, Украина, manavakcina. Что в 2022 году чаще всего искали в Google латвийцы?

Каждый год Google публикует Year in Search — обзор поисков в Google, которые за прошедший год резко стали популярнее. Судя по поисковым запросам латвийцев, в 2022 году по прежнему была актуальна пандемия — причем в этом году наиболее выраженный интерес был к сертификатам Covid-19 и вариантам вакцинации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Геополитическая обстановка увеличила интерес латвийцев к Украине — запросы об этой стране оказались на втором месте по популярности.

Ежегодный обзор Google отражает темы и события, которые привлекли внимание общественности. Например, судя по запросам в Google, в этом году спортивные события вроде чемпионата мира по футболу, чемпионата по хоккею и Олимпийские игры вызвали интересовали латвийцев больше, чем фестиваль Positivus или выборы в Сейм.

Среди брендов, которые латвийцы гуглили чаще всего — зарубежные СМИ CNN и BBC News, а также торговая сеть Lidl, которая в прошлому году зашла на латвийский рынок. Также после пандемии вновь стали актуальны кинотеатры — латвийцы чаще искали Apollo Kino и Forum Cinemas.

Среди фильмов и сериалов латвийцы гуглили "Очень странные дела" и "Перевал Дятлова" — эти сериалы обогнали "Эйфорию" и "Энканто".

На запросы латвийцев в Google повлияли смерть королевы Великобритании Елизаветы и российского политика Владимира Жириновского, а также смерть латвийского шеф-повара Мартиньша Ритиньша и латвийского актера Арниса Лицитиса.

В топе запросов, которые начинаются с вопроса "как?", в Латвии оказались "как получить компенсацию за дрова/отопление", а также как записаться на Covid-тест, как лечить коронавирус, как снизить уровень холестерина и как подать электронный больничный лист. В этом году также был популярный вопрос о том, как голосовать на выборах в Сейм.