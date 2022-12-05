Другая колея. Страны Балтии должны преобразовать сеть железных дорог под евростандарт

К 2025-2026 годам страны Балтии должны будут разработать план преобразования сети железных дорог российского стандарта или шириной 1520 миллиметров в соответствии с европейскими стандартами, заявило Министерство сообщения, пишет агентство LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Обсуждая развитие железных дорог как важного и экологически чистого вида транспорта, министры транспорта стран ЕС договорились в Брюсселе, что каждое государство-член, имеющее железнодорожную сеть, отличную от европейской, должно разработать план ее преобразования к 2025-2026 годам.

Это относится и к странам Балтии, где до сих пор сохранилась построенная по российским стандартам колея шириной 1520 миллиметров. В то время в большинстве других европейских стран ширина колеи составляет 1435 миллиметров. Такой будет колея и железнодорожной линии Rail Baltica.

Развитие европейской транспортной сети (TEN-T) предусматривает включение Латвии, Литвы и Эстонии в новый коридор Балтийское море-Черное море-Эгейское море, что позволит экспортерам доставлять товары в страны региона Черного и Средиземного морей области гораздо более удобным способом, указывает Министерство сообщения.

Под влиянием вторжения России в Украину прекращаются транспортные соединения Северного измерения с Россией и Беларусью.

Министр сообщения Талис Линкайтс ("Консервативные") заявил на встрече, что, учитывая геополитическую ситуацию, связь Латвии с Центральной Европой имеет особое значение. Министр подчеркнул, что приоритетом Латвии в улучшении и географическом расширении железнодорожной инфраструктуры является строительство линии высокоскоростной железной дороги Rail Baltica.

Важным аспектом и в то же время вызовом являются доступные финансовые инструменты, обеспечивающие соединение видов транспорта, говорит Линкайтс. Он подчеркивает, что создание устойчивой TEN-T потребует больших инвестиций в будущем, что также потребует взносов со стороны государств-членов. Латвия будет использовать все возможности, предлагаемые различными фондами ЕС, в то же время очевидно, что доступного финансирования из фондов ЕС недостаточно для достижения амбициозных экологических целей и требований к инфраструктуре транспортной сети.