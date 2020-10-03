ДТП на Лиепайском шоссе: столкнулись два грузовика и легковой автомобиль

В субботу, 3 октября, во второй половине дна на Лиепайском шоссе недалеко от Гробини из-за дорожно-транспортного происшествия движение по участку трассы частично заблокировано, сообщает Latvijas valsts ceļi.

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В ДТП участвовали два грузовых автомобиля и один легковой. Оно произошло на 183-м километре Лиепайского шоссе в Гробиньском крае между Ролавой и Робежниеками.

На месте происшествия работает полиция.

Как сообщили в Госполиции, по имеющейся информации, причиной ДТП стала лопнувшая у грузового автомобиля шина. В аварии пострадал водитель грузовика, он был госпитализирован.