ДТП в центре Риги: движение троллейбусов восстановлено

В результате аварии, которая произошла сегодня около 17.00 в центре Риги, временно было остановлено движение троллейбусов сразу нескольких маршрутов. Сейчас движение восстановлено.
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Как сообщает Rīgas Satiksme, на перекрестке улиц Марияс и Элизабетес в обих направлениях было остановлено движение 11, 23, 18 и 22 маршрутов троллейбуса.
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