Дуб с Рижского автовокзала будет пересажен на новое место
Foto: LETA

В ночь с 13 на 14 июня красный дуб с временного места у въезда на Рижский международный автовокзал будет пересажен на свое постоянное место на набережной Генерала Радзиньша, сообщили порталу Delfi в Рижском самоуправлении.

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Пересадкой дерева будет заниматься компания Labie koki, работы предусмотрены с 21 часа 13 июня до 5 часов утра 14 июня.

В ходе работ по строительству Rail Baltica дерево планировалось спилить, но против этого возражали экоактивисты. На портале manabalss.lv были собраны подписи за сохранение дерева.

В январе 2022 года, когда на автовокзале начались строительные работы, генеральный подрядчик BERERIX и арбористы Labie koki перенесли дерево на другое место недалеко от прежнего, тоже на территории автовокзала. Это была сложная задача, так как вес объекта вместе с землей и металлическими конструкциями составляет около 50 тонн.

Эксперты Labie koki положительно оценили состояние дуба и его потенциальные возможности для выживания на новом месте.

Дендрологически ценный красный дуб был посажен на улице Маскавас возле железнодорожной насыпи в год открытия автовокзала — 1964.

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