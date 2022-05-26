Дума Екабпилса демонтирует советский мемориал. Его перенесут на Братское кладбище

Дума Екабпилсского края сегодня приняла решение снести мемориал Второй мировой войны на улице Ригас – памятник перенесут. Об этом агентству LETA сообщили в самоуправлении.

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Дума напоминает, что еще в начале 2021 года с этого мемориала по частной инициативе сняли советское орудие, установленное на мемориале в качестве памятника. Считается, что ружье утопили в Даугаве.

По решению думы, демонтируют и постамент мемориала — памятный знак, бетонные колонны с гранитным табличками и остальные элементы. Демонтированные объекты перенесут во временное хранилище Jēkabpils pakalpojumi.

Исполнительному директору самоуправления поручено обеспечить процесс перезахоронения солдат, погибших во Второй мировой войне. Также он будет должен обеспечить перенос мемориала на территорию Братского кладбища в Екабпилсе после процесса перезахоронения.

Самоуправление отмечает, что Ригас — магистральная улица, а неподалеку находятся места для развлечений — островок Крустпилс и культурный центр Крустпилс. В будущем Екабпилс планирует провести реконструкцию и благоустройство парка, создать зоны отдыха и место для массовых мероприятий, поэтому место захоронения не будет совместимо с будущим назначением района.

Уже сообщалось, что 13 мая вступили в силу поправки к закону "О соглашениях между Латвийской Республикой и Российской Федерацией, подписанных в Москве 30 апреля 1994 года". Поправки приостановят действие пункта об охране мемориальных сооружений.