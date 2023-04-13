Дума Огрского края просит KNAB проверить городской музей на предмет конфликта интересов

Самоуправление Огрского края обратилось в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) с просьбой провести проверку в Огрском музее истории и искусства на предмет возможного конфликта интересов, сообщается на сайте самоуправления.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

KNAB подтвердило, что 6 апреля получило заявление самоуправления и проводит оценку указанных в заявлении фактов.

Конфликт между самоуправлением и находящимся в его ведении музеем начался после того, как сотрудники музея выступили против плана председателя Огрской краевой думы Эгила Хелманиса о проведении в музее выставки фарфора из частной коллекции находящегося под санкциями российского олигарха Петра Авена, после чего руководство думы не согласовало план выставок и не повысило заработную плату работникам музея, а также в музее начались проверки, объясняемые запланированной ранее реорганизацией краевых музеев.

Самоуправление Огрского края сообщает, что в ходе проверок в Огрском музее истории и искусства было констатировано возможное нарушение закона "О предотвращении конфликта интересов в деятельности должностных лиц", поскольку некий сотрудник музея неоднократно принимал решения и издавал приказы, в том числе об оценке работы и премировании в отношении своего родственника.

Самоуправление поясняет, что закон не запрещает родственникам работать в одном учреждении, но подчеркивает, что важно, чтобы родственники не вступали в конфликт интересов при выполнении своих обязанностей и чтобы соблюдались положения закона. Конфликт интересов возникает при принятии решений или участии в принятии решений, или совершении иных действий, связанных с занимаемой должностью, которые затрагивают или могут затронуть личные или имущественные интересы работника, его близких, подчеркивают в думе.

Как сообщалось, оценив решение думы Огрского края о запрете на проведение в феврале запланированного собрания "Общества гражданского сотрудничества и развития Огрского края", целью которого было выразить поддержку Огрскому музею истории и искусства и его сотрудникам, омбудсмен пришел к выводу, что существуют обоснованные опасения по поводу того, что Огрское самоуправление ограничивает свободу жителей на собрания.

Парламентская фракция партии "Прогрессивные" призывает министра охраны окружающей среды и регионального развития Мариса Спринджукса отстранить от занимаемой должности председателя Огрской краевой думы Хелманиса.

В интервью Латвийскому радио Спринджукс отметил, что ситуация в Огре странная и "что-то не в порядке", если конфликт продолжается так долго, однако он не видит причин для вмешательства Министерства охраны окружающей среды и регионального развития в решение таких локальных проблем.