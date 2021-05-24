“Думали, что у самолета технические проблемы.” Латвийские пассажиры “угнанного” самолета Ryanair едут домой

Двое пассажиров из Латвии, летевших на захваченном Беларусью самолете Ryanair Афины - Вильнюс уже находятся в пути домой, сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Янис Бекерис.

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Как рассказал агентству LETA один из пассажиров самолета Янис Звиедрис, латвийские пассажиры переночевали в Вильнюсе. “Учитывая обстоятельства, была достигнута договоренность, что литовская сторона не будет создавать препятствия и мы можем остаться в гостинице, а если пересечение страны займет больше 12 часов, то это не вызовет проблем”, - рассказал мужчина, комментируя эпидемиологические ограничения, которые должны соблюдать пересекающие Литву путешественники.

Звиедрис рассказал, что сначала не понял, почему самолет должен сесть в Беларуси. “Когда мы сели, заметили очень много пожарных машин, службы скорой помощи и подумали, что может у самолета технические проблемы, поэтому мы сели. Но когда нас стали выпускать группами по пять-шесть человек, видели, что наши вещи обнюхивают собаки. Тогда мы поняли, что тут, видимо, другая история.”

По словам путешественника, вещи проверяли сканером и очередь двигалась вперед очень медленно. Когда Звиедрис находился в коридоре аэропорта, он увидел, как мимо него вели основателя оппозиционного СМИ “Nexta” Романа Протасевича.

После проверки вещей пассажиров развели по зонам аэропорта и сообщили, что им надо ждать дальнейших указаний. “Зона охранялась. Были два входа, у каждого стояли ребята в униформах, что немного напрягало, так как теоретически - зачем нам запрещать передвигаться по территории аэропорта?”, - рассказал Звиедрис.

Мужчина подчеркнул, что пассажиры не знали, почему самолет был посажен в Минске, как и не знали, сколько времени им придется провести в столице Беларуси. Ryanair многократно откладывал предполагаемое время вылета и даже после того, как пассажиры сели обратно в самолет, ещё где-то час машина кружила по взлетной полосе. Единственным позитивным опытом было общение с Консульским департаментом МИДа и посольством Латвии в Беларуси, указал Звиедрис.

Как уже сообщалось, самолет Ryanair, в котором летел оппозиционный блогер Роман Протасевич, совершил экстренную посадку в Минске из-за сообщения о минировании лайнера, которое впоследствии оказалось ложным. Самолет по личному приказу Александра Лукашенко сопровождал истребитель. Протасевич был задержан в аэропорту Минска.