Думпис: большой вспышки гриппа этой весной ждать не стоит

Этой весной вряд ли будет зафиксирована большая вспышка гриппа, заявил в программе Утренняя панорама на Латвийском телевидении главный инфекционист больницы им. Паула Страдыня, профессор Уга Думпис.

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Он пояснил, что грипп в Латвии появился относительно поздно и пока эпидемиологический порог достигнут только в Даугавпилсе. "Конечно, долго этот процесс происходить не должен, так как грипп - это сезонное заболевание и вряд ли этой весной мы увидим серьезную эпидемию", - допустил профессор.

Он также отметил, что снижение ковидных ограничений является одной из причин более обширного распространения гриппа. Однако вирус в этом году вряд ли будет "более свирепым", чем в предыдущие годы.

Как сообщалось, c 17 марта в Латвии начинается эпидемия гриппа. К середине марта количество пациентов с гриппом в Даугавпилсе достигло 384,1 случаев на 100 тысяч жителей. Случаи гриппа зарегистрированы и в Лиепае — там показатель составляет 39,6 случаев на 100 тысяч жителей. Показатель в среднем по стране — 56,7 случаев на 100 тысяч жителей, это самая высокая интенсивность с начала сезона.

SPKC напоминает, что тяжелее всего грипп переносят люди старшего возраста и те, у кого есть хронические заболевания или пониженный иммунитет. Грипп также особо опасен для беременных женщин и младенцев.