Думпис: число "ковидных" пациентов в больницах не должно больше расти, но и не уменьшится стремительно

Латвия в пандемии Covid-19 сейчас находится в "очень хрупкой ситуации", заявил в интервью "Утренней панораме" инфекционист Клинической университетской больницы Паула Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис. По его словам, в ближайшие недели в больницах не должно увеличиваться число "ковидных" пациентов, но стремительно оно и не уменьшится.

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Эксперт прокомментировал в эфире намерение Кабинета министров сегодня принять решение о смягчении ограничений с 15 ноября, позволив оказывать больше услуг в так называемом "зеленом режиме" — для привитых и переболевших. Думпис считает, что нельзя опираться только на даты и показатели заболеваемости, хотя они и показывают улучшение.

Профессор считает, что даже всем тем, кто получит возможности получать услуги в "зеленом режиме" — вакцинированным и переболевшим — все же нужно будет стараться максимально ограничивать контакты с другими людьми на протяжении всей зимы. Задача политиков — думать о том, какими методами этого достичь. "Это можно сделать разными способами, но мы не можем рассчитывать на то, что сможем делать все, что делали до этой волны болезни, и мы спокойно переживем зиму", — акцентировал специалист.

На вопрос, будет ли безопасно, например, вакцинированным людям посещать концерт, на котором все люди будут правильно и честно носить респираторы типа FFP2, Думпис ответил, что таких ситуаций, к сожалению, в реальной жизни не бывает. "Следует понимать, что и "зеленой безопасности" есть элементы небезопасности. (..). Нет такого, что люди следуют всем рекомендациям в общественном транспорте, так почему такое не происходит на рок-концерте, например", — задался риторическим вопросом профессор.

Уга Думпис высказал опасения в связи с тем, как скажется смягчение ограничений на ситуации в больницах Латгалии, где положение уже драматическое. По мнению эксперта, если в Латгалии будут отменены ограничения, то ситуация в больницах этого региона ухудшится. "Нам нужно быть готовыми поддержать больницы Латгалии. Как это сделать, сказать трудно — брать ли пациентов или помогать на местах, но ясно, что там ситуации продолжит быть драматической", — указал инфекционист.