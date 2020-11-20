Думпис: для сокращения распространения Covid-19 нужно запускать обширные информационные кампании
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Для сокращения темпов распространения Covid-19 нужно запускать обширные информационные кампании, для разработки которых нужны талантливые люди и деньги, заявил главный инфектолог Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис во время дискуссии "Хэштег- безопасность здоровья".

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Он подчеркнул, что, создавая информационные компании, нужно фокусироваться на тех людях, которые уже ведут себя ответственно, и тех, кто еще не решил, как действовать в этой ситуации. В свою очередь около 5% населения, которые отрицают существование вируса, во время создания информационных компаний принимать в расчет нет смысла.

"У нас есть четкие цифры, на которых мы основываемся", — сказал инфектолог, подчеркнув, что для достижения эффекта по сдерживанию вируса 95% жителей должны носить маски.

Он также отметил, что для преодоления угрозы вакцинацию должны пройти по меньшей мере 70% жителей страны. "Вакцинация — единственный способ преодоления этого кризиса", — подчеркнул Думпис.

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LETA

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