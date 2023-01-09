Думпис: мы находимся во второй волне ковида, будет также и третья
Foto: DELFI

В настоящий момент мы находимся во второй волне ковида и, вероятно, будет третья волна, когда к нам придется вариант вируса, который сегодня доминирует в США и Великобритании, отметил в интервью Латвийскому телевидению (ЛТВ) врач-инфекционист Клинической университетской больницы имени П. Страдиня Уга Думпис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он предполагает, что эта третья волна Covid-19 может быть более массовой, чем две предыдущие. Вирус более заразный, но это по-прежнему будет омикрон, хотя он сильно изменился.

По словам врача, ситуация в латвийских больницах сложная уже около месяца, пациенты с гриппом и Covid-19 — приблизительно в одинаковой пропорции.

Причем, многие пациенты подхватывают инфекцию именно в стационаре.

Проблема заключается в том, что многие жители не вакцинированы от гриппа и не получили прививку от ковида осенью. Особенно это касается пожилых людей.

Думпису трудно понять, почему осенью люди потеряли доверия к вакцинации.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения (2) Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Подзарядиться и побаловать себя: путеводитель по насыщенным выходным в Лиепае
От изысканной еды для господ до экспериментальных открытий: что вкусного в Лиепае
Nintendo Switch Sports – бросайте вызов друзьям и побеждайте их в ловкости
Проветрить голову и зажечь свет внутри. Фотопрогулка по Лиепае
Тестируем видеоигру: как мы отрывались на трассах Mario Kart
Главное – это банан! Опыт использования Nintendo Switch