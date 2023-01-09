Думпис: мы находимся во второй волне ковида, будет также и третья

В настоящий момент мы находимся во второй волне ковида и, вероятно, будет третья волна, когда к нам придется вариант вируса, который сегодня доминирует в США и Великобритании, отметил в интервью Латвийскому телевидению (ЛТВ) врач-инфекционист Клинической университетской больницы имени П. Страдиня Уга Думпис.

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Он предполагает, что эта третья волна Covid-19 может быть более массовой, чем две предыдущие. Вирус более заразный, но это по-прежнему будет омикрон, хотя он сильно изменился.

По словам врача, ситуация в латвийских больницах сложная уже около месяца, пациенты с гриппом и Covid-19 — приблизительно в одинаковой пропорции.

Причем, многие пациенты подхватывают инфекцию именно в стационаре.

Проблема заключается в том, что многие жители не вакцинированы от гриппа и не получили прививку от ковида осенью. Особенно это касается пожилых людей.

Думпису трудно понять, почему осенью люди потеряли доверия к вакцинации.