Думпис объяснил новую стратегию ограничений из-за Covid-19
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Усиленные локальные ограничения в комбинации с расширенным тестированием и выявлением контактов — это стратегия, которую сейчас применяют многие страны, пишет в Twitter главный инфекционист Минздрава Уга Думпис.

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"В Азии достижения лучше, чем в Европе, потому что главное — дисциплина общества и сотрудничество", — отмечает Думпис.

Как сообщалось, из-за роста заболеваемости Covid-19 в Даугавпилсе и Кулдиге с 1 по 14 октября введены ограничения. Количество участников мероприятий в помещениях ограничено до 500 человек, в заведениях общепита за столиком могут сидеть не более восьми человек. Такое решение принято правительством на внеочередном заседании в среду.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний, в Кулдиге двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составляет 155 случаев на 100 000 населения, в Даугавпилсе — 72,6, в среднем по Латвии — 17,6.

В обоих городах не будут очно проводиться занятия по самодеятельному искусству и профессиональному обучению, в том числе тренировки, соревнования и репетиции. В городском транспорте и в помещениях, где не может быть обеспечена двухметровая дистанция, нужно прикрывать нос и рот.

Заведения общепита в Даугавпилсе и Кулдиге смогут работать с 6 до 24 часов.

Будут запрещены мероприятия, на которых люди много двигаются, а не сидят на фиксированных местах — танцы, рок-концерты.

Министр сообщения Талис Линкайтс рекомендовал носить маски и пассажирам автобусов, которые едут в Кулдигу и Даугавпилс.

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Талис Линкайтс Коронавирус
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