Думпис опасается, что после Лиго вспышек Covid-19 будет больше

Как в Латвии, так и у мире успехи в борьбе с Covid-19 нестабильны, хотя есть и хорошие новости, заявил в интервью телеканалу TV3 главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Дупмис.

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По его мнению, небольшое увеличение числа зараженных в Латвии в эти дни является последствием открытия границ и внутренних вспышек.

Думпис опасается, что после Лиго вспышек заболевания будет больше, так как несколько зараженных могут легко инфицировать десятки людей, если не будут соблюдаться меры предосторожности.

Ситуация очень нестабильна, подчеркнул медик, напомнив, что уже есть страны, где началась вторая волна Covid-19 и приходится вновь вводить ограничения.

Думпис напомнил, что риск заразиться Covid-19 выше всего в закрытых помещениях и при тесном общении людей, а самым эффективным средством борьбы с заражением является дистанцирование.

Что касается хороших новостей, то есть надежда, что до конца года появятся вакцины от Covid-19, хотя уверенности в их действенности нет, отметил представитель Минздрава.

По словам Думписа, сообщения о том, что широко известный и дешевый медикамент дексаметазон может спасать больных с тяжелой формой Covid-19, — хорошая новость, но ее значение не нужно переоценивать, так как научных публикаций нет, а лекарство помогло сравнительно небольшому количеству людей.