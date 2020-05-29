Думпис: пока в Латвии будут случаи Covid-19, больницы продолжат работать в режиме повышенной готовности
Foto: DELFI

Пока в Латвии будут случаи Covid-19, больницы продолжат работать в режиме повышенной готовности, и это само по себе является огромной нагрузкой и делает процесс лечения более медленным и дорогостоящим, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Он добавил, что остро встала также проблема помещений, и с этим нужно считаться, планируя новые смягчения ограничений.

Как заявил в интервью журналу Ir руководитель Центра кардиохирургии больницы Петерис Страдиньш, здания и помещения Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша совершенно не предусмотрены для ситуации пандемии, они и в нормальных условиях не были предусмотрены для современной медицины.

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LETA

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LETA
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