Думпис: пока в Латвии будут случаи Covid-19, больницы продолжат работать в режиме повышенной готовности

Пока в Латвии будут случаи Covid-19, больницы продолжат работать в режиме повышенной готовности, и это само по себе является огромной нагрузкой и делает процесс лечения более медленным и дорогостоящим, написал в Twitter главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Он добавил, что остро встала также проблема помещений, и с этим нужно считаться, планируя новые смягчения ограничений.

Как заявил в интервью журналу Ir руководитель Центра кардиохирургии больницы Петерис Страдиньш, здания и помещения Клинической университетской больницы им. Паула Страдиньша совершенно не предусмотрены для ситуации пандемии, они и в нормальных условиях не были предусмотрены для современной медицины.