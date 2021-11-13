Думпис: после 15 ноября снижение заболеваемости может прекратиться

Есть опасения, что после 15 ноября, когда в стране закончится "локдаун" и снимут строгие ограничения, снижение заболеваемости Covid-19 может остановиться, сообщил агентству LETA инфекционист Рижской клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Уга Думпис.

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Именно поэтому, по мнению инфекциониста, особенно важно то, насколько заболеваемость уменьшится в конце этой недели и начале следующей. "Чем меньше будет заболеваемость при отмене ограничений, тем больше вероятность прожить более длительный период без высоких показателей", - объясняет Думпис.

По мнению эксперта, многое зависит от того, насколько резко будут тормозить темпы вакцинации, так как для безопасности желательно, чтобы прирост составил хотя бы еще 10% и желательно за счет пенсионеров.

Одновременно не исключено, что ситуация с заболеваемостью может отличаться по регионам.

Больше всего опасений вызывает ситуация в больницах, где по-прежнему много заболевших ковидом. "Ожидается, что число пациентов так быстро не уменьшиться и это создает серьезную угрозу для остального общества в связи с ограничениями амбулаторной и плановой медицинской помощи", - пояснил эксперт.

Рост заболеваемости Латвии начался в конце лета, сначала постепенно, а потом во второй половине сентября процесс стал резким и неконтролируемым. Если до середины сентября в сутки количество новых заболевших не превышало 500 человек, то в начале октября их уже было больше 1000. Максимум был зафиксирован 27 октября, когда за сутки заболели сразу 3206 человек.

Пик кумулятивной заболеваемости 30 октября составил 1801,2 случая на 100 000 жителей. Сейчас заболеваемость снижается и этот показатель в пятницу был 1251,5 случаев. Медленно, но снижается также количество госпитализированных с Covid-19 пациентов. В связи с этим правительство решило снять часть ограничений.