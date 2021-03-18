Думпис предупредил об эстонском сценарии, Минздрав задумался о новых ужесточениях. Главное о Covid-19 на 18 марта

Главный инфекционист Минздрава Уга Думпис считает, что Латвию может ждать повторение эстонского сцениария в том случае, если власти своевременно не усилят меры эпидемиологической безопасности. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс уже сейчас думает об ужесточении ограничений и разработке мероприятий на случай ухудшения ситуации. Тем временем Сейм принял новые поправки для поддержки бизнеса, вакцину AstraZeneca признали безопасной, в центре соцухода в Бауске выявлена новая вспышка коронавируса среди тех, кто уже учпел получить прививкуПортал Delfi рассказывает о главном, что надо знать о пандемии Covid-19 на 18 марта.

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Цифры. В понедельник, 15 марта, в Латвии выявлено 482 новых случая Covid-19, 12 человек скончались. За сутки было сделано 16 008 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3%. С начала эпидемии новым коронавирусом заразились 95 902 человека. В стационарах лечатся 658 пациентов, 73 из них находятся в тяжелом состоянии.

Темпы вакцинации снизились. 17 марта, с учетом приостановки использования вакцины AstraZeneca, прививку против Covid-19 вакцинами Moderna и Pfizer/BioNTech получили только 159 человек. За три дня этой недели в среднем за сутки прививались 568 человек — это на 73% меньше среднего показателя на прошлой неделе. Всего на данный момент первую дозу вакцины от Covid-19 в Латвии получили 82 944 человека, обе дозы — 18 400 человек.

Вакцину AstraZeneca признали безопасной. Европейское агентство лекарств (EMA) рекомендует продолжать использование вакцины от Covid-19 британско-шведского концерна AstraZeneca и Оксфордского университета. Комитет агентства по безопасности пришел к выводу, что вакцина не связана с повышенным риском тромбоэмболии или образования тромбов.

Думпис предупредил об эстонском сценарии. Заболеваемость Covid-19 в Латвии будет расти, поскольку сейчас рост наблюдается во многих европейских странах, поэтому следует думать об усилении ограничений, сказал главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в передаче "Утренняя панорама" на LTV. По его словам, чтобы реагировать на ожидаемый рост заболеваемости, "многое нужно закрыть", иначе "нас может ждать эстонский сценарий".

Минздрав задумывается об ужесточении ограничений. Министр здравоохранения Даниэль Павлютс попросит группу оперативного управления разработать мероприятия на случай ухудшения ситуации. Он признался, что власти рассматривают разные мероприятия, в том числе ограничения на передвижения, но это будет одним из крайних решений.

В четверг Кабинет министров принял к сведению предложение Минздрава по критериям и принципам усиления мер эпидемиологической безопасности, однако будет ждать разработки конкретных предложений от группы оперативного управления.

Сейм принял поправки для поддержки бизнеса. 18 марта Сейм в окончательном чтении принял несколько законодательных поправок, которые облегчат латвийскому бизнесу преодолеть вызванный пандемией Covid-19 кризис. В частности, до конца 2021 года предприятия смогут не платить подоходный налог с населения и социальные взносы с минимальной заработной платы, если на предприятии с оборотом более 2500 евро не было ни одного работника или члена правления, который получает по крайней мере минимальную зарплату.

Кариньш ответил на вопросы об ограничениях, скандале с вакцинами и хаосе в правительстве. Чувствует ли премьер-министр Кришьянис Кариньш ответственность за то, что сейчас в Латвии не хватает вакцин, чтобы привить всех желающих? Какие из введенных в связи с Covid-19 ограничений могут быть отменены первыми? Действительно ли нынешнее правительство балансирует на грани развала? На все эти вопросы Delfi ответил глава Кабинета министров Кришьянис Кариньш.

В Бауске заболели получившие прививку клиенты центра соцухода. Постояльцы центра социального ухода Derpele в Бауске, получившие в конце февраля первую прививку, заболели коронавирусом. Последняя вспышка заболевания в этом центре была зафиксирована в декабре прошлого года. С тех пор 41 человек был вакцинирован от Covid-19, еще семеро не согласились на прививку. На этой неделе в баускском филиале заболел 21 из 48 постояльцев и работников.

Европейский штамм становится доминирующим в Европе. "Британский" штамм коронавируса Covid-19, считающийся более заразным, понемногу занимает преобладающие позиции в европейском регионе. "Примерно 48 из 53 европейских стран и территорий сообщили о ("британском" — ИФ) B.1.1.7. варианте, которые постепенно становится преобладающим в регионе", — рассказал представитель ВОЗ Ханс Клюге.

История дня: В бар по вакцинному паспорту. Как Израиль может стать моделью будущего мироустройства. Вот уже больше недели как в Израиле снова открылись бары, рестораны, музеи и театры, но попасть в них можно только при наличии "зеленого паспорта" — так в Израиле называют вакцинные паспорта. Документ выдается через неделю после получения второй дозы вакцины. Станут ли вакцинные паспорта повседневной нормой? И можно ли рассматривать Израиль как модель всего постпандемического мира?