Думпис призывает жителей не медлить и сделать бустерную прививку от Covid-19 до праздников
Foto: DELFI

Бустерная вакцинация от Covid-19 может усилить иммунный ответ сразу, а защитный эффект появится уже на следующий день, поэтому лучше сделать прививку до выходных, чем откладывать и выжидать, написал в соцсети Twitter профессор Латвийского университета и инфектолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Уга Думпис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Ранее Думпис сообщал в Twitter, что в контексте "омикрона" для защиты от симптоматического заболевания бустерная доза вакцины необходима для всех. По его словам, она поможет укрепить "стену общей иммунной защиты населения".

Как сообщалось ранее, на этой неделе темп вакцинации от Covid-19 отстает от показателей минувшей недели, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе в первые три дня от коронавируса вакцинировались 36 864 человека, а на этой неделе — 31 228 человек. Эти данные еще могут измениться.

Согласно данным Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек. До сих пор хотя бы первую дозу вакцины или же вакцину Johnson&Johnson получили 69,39% жителей, а процесс вакцинации завершили 66,43% человек, из которых бустерную дозу получили 17,37%.

Общий охват ревакцинацией среди населения в целом достиг 11,54%, бустерную дозу получили 217 224 человека.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать комментарии Комментировать
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Что поможет сэкономить время на работе и в повседневной жизни?
Да будет праздник! Идеи для торжественного оформления стола
Модные тенденции: советы стилиста для праздничных нарядов
Традиции и ритуалы для красивых и душевных праздников
Кофе Costa Coffee теперь доступен и в Wolt
Модные тенденции макияжа и причесок в 2022 году
Производители Рижского порта имеют доступ к регулярному морскому маршруту в Норвегию
Больше двигаться и улыбаться: тестируем новые смарт-часы Huawei