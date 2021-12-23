Думпис призывает жителей не медлить и сделать бустерную прививку от Covid-19 до праздников

Бустерная вакцинация от Covid-19 может усилить иммунный ответ сразу, а защитный эффект появится уже на следующий день, поэтому лучше сделать прививку до выходных, чем откладывать и выжидать, написал в соцсети Twitter профессор Латвийского университета и инфектолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня Уга Думпис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Balstvakcinācija spēj pastiprināt imūno atbildi uzreiz. Aizsargājošais efekts jau ir nākošajā dienā. Tāpēc labāk to veikt pirms brīvdienām, nevis atlikt un kaut ko vēl gaidīt. — Uga Dumpis (@udumpis) December 23, 2021

Ранее Думпис сообщал в Twitter, что в контексте "омикрона" для защиты от симптоматического заболевания бустерная доза вакцины необходима для всех. По его словам, она поможет укрепить "стену общей иммунной защиты населения".

Как сообщалось ранее, на этой неделе темп вакцинации от Covid-19 отстает от показателей минувшей недели, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

На прошлой неделе в первые три дня от коронавируса вакцинировались 36 864 человека, а на этой неделе — 31 228 человек. Эти данные еще могут измениться.

Согласно данным Центрального статистического управления, в начале июля 2021 года в Латвии проживало 1 882 200 человек. До сих пор хотя бы первую дозу вакцины или же вакцину Johnson&Johnson получили 69,39% жителей, а процесс вакцинации завершили 66,43% человек, из которых бустерную дозу получили 17,37%.

Общий охват ревакцинацией среди населения в целом достиг 11,54%, бустерную дозу получили 217 224 человека.