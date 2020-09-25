Думпис рекомендует по возможности работать из дома
Foto: LETA

В связи с ростом заболеваемости Covid-19 людям следовало бы по возможности работать дома, социальным учреждениям — ограничить поток посетителей и строго соблюдать правило о ношении масок, заявил агентству LЕТА главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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Также на работе нужно избегать собраний, в которых участвует большое количество людей и не соблюдается дистанция. Риск заболеваемости есть также в праздновании дней рождения на работе и совместных обедах с коллегами.

"Можно рекомендовать гибкий рабочий график, чтобы избегать одновременного скопления людей", — сказал Думпис.

В вузах следует очно делать только то, что невозможно качественно обеспечить в удаленном режиме. Также маски следовало бы носить в переполненном транспорте, в автобусах и поездах дальнего следования.

Как сообщалось, вчера в Латвии зарегистрирован 31 новый случай "Covid-19".

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LETA

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