Думпис: рост заболеваемости Covid-19 замедлился, но о сокращении смертности говорить рано

В Латвии стремительный рост заболеваемости Covid-19 замедлился, хотя говорить о снижении смертности от опасного вируса пока рано, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 инфекционист Уга Думпис.

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"Да, рост заболеваемости замедлился, и это означает, что ограничения работают. Однако ожидается, что на этой неделе количество больничных пациентов с Covid-19 увеличится", — сказал Думпис, добавив, что ситуация в больницах остается трагичной, так как пациенты с Covid-19 проходят лечение в больницах, которые вообще не предназначались для их лечения.

На вопрос, можно со снижением заболеваемости думать об ослаблении ограничений после 15 ноября, Думпис ответил, что судить об этом преждевременно, но при принятии решений нужно обязательно сохранить ношение масок для всех и ограничения на развлечения и собрания.

"В настоящее время процесс вакцинации идет очень быстро, но для того, чтобы мы могли жить более свободной жизнью, необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 70% среди всех латвийцев и 90% в группах риска", — добавил Думпис.