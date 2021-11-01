Думпис: рост заболеваемости Covid-19 замедлился, но о сокращении смертности говорить рано
Foto: DELFI

В Латвии стремительный рост заболеваемости Covid-19 замедлился, хотя говорить о снижении смертности от опасного вируса пока рано, заявил в передаче "900 секунд" на телеканале TV3 инфекционист Уга Думпис.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

"Да, рост заболеваемости замедлился, и это означает, что ограничения работают. Однако ожидается, что на этой неделе количество больничных пациентов с Covid-19 увеличится", — сказал Думпис, добавив, что ситуация в больницах остается трагичной, так как пациенты с Covid-19 проходят лечение в больницах, которые вообще не предназначались для их лечения.

На вопрос, можно со снижением заболеваемости думать об ослаблении ограничений после 15 ноября, Думпис ответил, что судить об этом преждевременно, но при принятии решений нужно обязательно сохранить ношение масок для всех и ограничения на развлечения и собрания.

"В настоящее время процесс вакцинации идет очень быстро, но для того, чтобы мы могли жить более свободной жизнью, необходимо обеспечить охват вакцинацией не менее 70% среди всех латвийцев и 90% в группах риска", — добавил Думпис.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

LETA

Sharing Options

2

Source

LETA

Tags

Коронавирус Локдаун пандемия Covid-19
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Iepazīsti Lidl RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Новые инновационные технологии очистки грунта проходят испытания в Рижском порту
Помочь другим — но не сгореть самому. Опыт Инги Озолы
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле
Крестьянская душа, творящая добро. Опыт Веры Лашковой
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Рижский Свободный порт тестирует технологии подводных дронов