Думпис: с завершением сезона отпусков новым фактором риска Covid-19 станут вузы

Время отпускных путешествий завершилось, в свою очередь учебный год только что начался, а значит, актуализировался следующий большой фактор риска Covid-19 - высшие учебные заведения, предупредил главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в Twitter.

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Он отметил, что веселая студенческая жизнь оказалась существенной причиной трансмиссии вируса во многих странах. По его словам, риск распространения Covid-19 в вузах выше, чем в обычных школах, поэтому эксперт надеется, что университеты будут по возможности продолжать дистанционное обучение.

Думпис указал на то, что, даже если в вузах все требования предосторожности соблюдаются, контролировать то, что происходит за стенами вузов, невозможно. Он привел в пример случай из США, где в одном вузе за две недели заразились 1043 человека.

"Нам это не грозит, но это характеризует масштаб риска", - пояснил специалист.