Думпис: сейчас нет оснований для беспокойства из-за смягчения ограничений Covid-19

В настоящее время нет оснований для беспокойства из-за смягчения ограничений Covid-19, так как не наблюдается увеличения числа госпитализированных пациентов или увеличения не связанных между собой отдельных пациентов, сказал в интервью агентству LETA главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

Хотя общее число выявленных случаев Covid-19 увеличилось на прошлой неделе, это было связано со вспышками, которые, по мнению инфекциониста, были обнаружены во время плановых анализов и успешно контролировались.

На ухудшение ситуации может указать увеличение числа пациентов, попавших в больницу, или появление большего количества отдельных пациентов, не связанных между собой, поясняет инфекционист, добавляя, что "это будет причиной для беспокойства и оценки облегчения".

"Этого пока не наблюдается, и ситуацию в стране все еще можно считать контролируемой", — заверил Думпис.

Комментируя увеличение числа инфицированных пациентов на прошлой неделе, инфекционист отметил, что это связано со вспышками заражения в доме социальной помощи и приюте.

"Подобные события происходили и раньше", — сказал инфекционист, отметив, что "до настоящего времени все крупные вспышки успешно контролировались и не влияли на общую эпидемиологическую ситуацию в стране".

В то же время, большая часть пациентов с положительным результатом теста болеет бессимптомно, а это, по словам Думписа, означает, что они не нуждаются в медицинской помощи и должны только соблюдать режим изоляции.

Уже сообщалось, что за последние семь дней в Латвии было выявлено на 26% больше случаев Covid-19, чем неделей ранее, согласно расчетам, проведенным агентством LETA на основании данных, опубликованных Центром профилактики и контроля заболеваний.