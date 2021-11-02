Думпис: смягчение ограничений особо повлияет на Латгалию, где самые низкие показатели вакцинации

Хотя введение "ковидные" ограничения работают, нужно быть очень осторожными при их смягчении. Особенно отмена ограничения повлияет на Латгалию, где самый низкий показатель вакцинации от Covid-19, заявил в интервью Латвийскому радио инфекционист больницы Страдиня, профессор ЛУ Уга Думпис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Заболеваемость, можно сказать, приостановилась, и будет надеяться — на этой неделе снизится. И через неделю или две это может привести к снижению числа пациентов в больницах", — указал Думпис. По его мнению, возвращение в школы учащихся 1-3-х классов существенно ситуацию не изменит, поскольку детей тестируют.

Согласно первоначальному решению, ограничения будут в силе до середины ноября. Думпис призывает быть внимательными при снятии ограничений. "Я не утверждаю, что ограничения не нужно отменять, но нужно смотреть, какие ограничения можно отменить, а какие нет", — указал инфекционист.

Эксперт рекомендует правительству опираться на разработанные специалистами модели прогноза заболеваемости, а также объяснять обществу, "сколько смертей мы решили допустить" и при каком уровне заболеваемости хотели бы жить дальше. Также, считает специалист, нужно следить за темпами снижения заболеваемости и за тем, насколько активно вакцинируются пожилые люди.

Думпис подчеркнул, что наихудшая ситуация может сложиться в Латгалии, где охват вакцинацией все еще критически низкий. "Боюсь представить, что произойдет в Латгалии, если ограничения будут сняты", — сказал эксперт. Он призывает обратить

особое внимание на Латгалию, в том числе подумать о дополнительной поддержке местных больниц. Потенциально Латгалия — наихудший регион страны с эпидемиологической точки зрения.

"На мой взляд, в Латгалии заболеваемость выше, чем в Риге, если пересчитать на число жителей. И напоминаю — в Латгалии сениоры вакцинируются в три раза хуже, чем в других регионах", — напомнил инфекционист.

Как уже сообщалось, сегодня, 2 ноября, Кабинет министров будет обсуждать, как страна будет жить после 15 ноября.