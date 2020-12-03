Думпис: существующих ограничений может быть достаточно, если они будут соблюдаться

Существующих ограничений может быть достаточно, если они будут соблюдаться, заявил главный инфекционист Министерства здравоохранения профессор Уга Думпис.

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Он подчеркнул, что результат борьбы с распространением Covid-19 будет в значительной степени зависеть от соблюдения людьми дистанции и использования масок на рабочем месте, а также от соблюдения принципа "2X2".

"Например, в Финляндии и Норвегии ограничений меньше, чем в Латвии, но эпидемиологическая ситуация стабильна. В Литве и Словении ограничения строже, но ситуация не улучшается", — пояснил инфектолог.

Отвечая на вопрос о запрете на продажу алкоголя и сигарет в выходные и праздничные дни, инфектолог пояснил, что они не являются товарами первой необходимости и могут послужить поводом для специального посещения магазина, что, в свою очередь, увеличит количество покупателей. "Употребление алкоголя также может способствовать социализации людей и нарушению ограничений", — добавил Думпис.