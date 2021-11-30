Думпис: тестирование путешественников даст эффект, если все страны будут проводить его одновременно

По мнению инфектолога Клинической университетской больницы Паула Страдыня, профессора Латвийского университета Уги Думписа, тестирование путешественников, въехавших из других государств, будет эффективным, если во всех странах тестирование начнут проводить одновременно.

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В интервью на ЛТВ Думпис, отвечая на вопрос, может ли тестирование дать эффект на уровне одного государства, заметил, что было бы важно, если бы все страны тестировали путешественников одновременно.

"Возможно, в этом контексте нас могли бы интересовать прямые рейсы из Египта, но на мой взгляд, в ЕС применение подобных требований в одной стране не совсем обоснованы и не дадут нужный эффект", — полагает инфектолог.

Говоря о новом варианте коронавируса, Даце Завадска, председатель Национального совета по иммунизации, сказала, что на данный момент нет конкретной информации о том, как имеющиеся вакцины могут от него защитить. При этом она подчеркнула, что производители вакцин ранее уже высказали свою готовность в случае необходимости в течение пары месяцев улучшить свои вакцины.

Что касается других аспектов нового штамма, Думпис сообщил, что бытуют мнения, что этот коронавирус не может стать более заразным из-за его структуры, но профессор пояснил, что это точно станет известно в ближайшие недели.

Кроме того, Уга Думпис заявил, что в преддверии праздников можно ожидать рост распространения дельта-варианта коронавируса в том случае, если вакцинация снова начнет буксовать.