Думпис: в ближайшие три месяца заболеваемость будет зависеть от ограничений, а не от вакцин

В ближайшие три месяца заболеваемость Covid-19 будет зависеть от готовности жителей соблюдать ограничения, а не от вакцин, в эфире LTV заявил инфекционист Уга Думпис, передает LETA.

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“Наше соблюдение ограничений сильно хромает”, - сказал инфекционист. Он считает, что грядущие изменения в ограничениях могут не играть такой роли, как готовность жителей их соблюдать.

По его наблюдениям, пятая часть пассажиров в общественном транспорте, в котором он передвигался, либо не носили маски, либо предметы на их лице было сложно назвать масками. Это подвергает риску окружающих.

Инфекционист отметил, что смертность от Covid-19 в странах Балтии необходимо рассматривать в динамике, комментируя сообщения о том, что в Латвии этот показатель самый высокий из трех стран. Лучше всего оценивать это по дополнительным смертям сверх ожидаемой смертности. По мнению Думписа, на фоне Европы по показателям смертности Латвия выглядит “не так уж и плохо”.

Говоря о закупках вакцин, Думпис согласен с министром здравоохранения Даниэлем Павлютсом, что решение закупить мало вакцин Pfizer было ошибкой. В то же время он подчеркнул, что нет основания полагать, что вакцина AstraZeneca хуже других.