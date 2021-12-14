Думпис: в контексте "омикрона" ревакцинация необходима для защиты от симптоматических заболеваний

В контексте варианта коронавируса "омикрон" защита от симптоматического заболевания необходима каждому, — заявил инфектолог Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис в сети Twitter.

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Эксперт пояснил, что это также поможет укрепить общую стену иммунной защиты общества. Сейчас нет подтвержденной публикации по этому поводу, но инфектолог ссылается на новое исследование, которое еще не было рецензировано.

Как уже сообщалось, из интервью министра здравоохранения Даниэля Павлютса (АР!) программе "900 секунд" телеканала TV3 следует, что в Латвии у приехавших в страну выявлены уже семь случаев заболевания "омикроном". Всего в Латвии 12 подтвержденных или вызывающх подозрения случаев инфицирования. Также есть 5 вторичных случаев, когда люди заразились от приехавших из-за границы.

Из-за быстрого распространения "омикрона" не только в Африке, но и в европейских странах с понедельника, будут проводиться более интенсивные проверки прибывающих пассажиров Covid-19. Ежедневно в Рижском аэропорту будут подвергаться тестированию пассажиры 4-6 рейсов — вне зависимости от статуса вакцинации. Для проверки будут выбираться рейсы из стран с наибольшим количеством завезенных случаев Covid-19 в Латвии, а именно из Германии, Великобритании, Швеции, Египта, Польши, Италии, Норвегии, Финляндии, Литвы, Эстонии, Венгрии, Испании, Россия, Нидерланды, Дания, Ирландия, Мальта, Украина, Грузия и Швейцария.