Думпис: важно удержать низкий уровень заболевания Covid-19, учитывая внешнее давление

Латвии важно удержать низкий уровень заболевания Covid-19, учитывая внешнее давление, отметил в интервью передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении (ЛТВ) главный инфекционист Минздрава Уга Думпис, подчеркнув, что каждый день, когда не усиливают меры по ограничению распространения вируса, - очень большая ценность.

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Напомним, что на прошлой неделе Министерство экономики предложило поднять в Латвии порог уровня заболевания с 16 до 25 случаев на 100 000 населения. После посещения стран с такими показателями не надо было бы соблюдать самоизоляцию. Такое решение приняли также Эстония и Литва.

Думпис такое предложение не поддержал, но и не был категорически против. Специалист пояснил, что сам порог заболеваемости является лишь приблизительным числом. Если, например, после совместного мероприятия у 50 человек выявлен вирус, эта ситуация решается гораздо проще, чем десять случаев заражения неизвестного происхождения в разных регионах страны, пояснил Думпис.

Не менее важно то, выявлен ли вирус у тех, кто приехал из-за границы, или случаи заражения имеют местное происхождение. "Может случиться так, что приезжает, например, хоккейная команда и портит всю статистику страны, не оказывая влияния на местную эпидемиологическую ситуацию", - добавил инфекционист.

По его словам, нынешняя проблема с Эстонией и Литвой заключается в том, что в этих странах количество заболевших намного больше, чем в Латвии. Если о Литве можно сказать, что ситуация там стабильна, то в Эстонии тенденция является отрицательной, заключил Думпис.

Он заметил, что Латвия обдумывает сократить срок самоизоляции с 14 до 10 дней. Но проблема заключается в том, что многие не соблюдают режим.

Отвечая на вопрос, будут ли осенью в Латвии введены другие ограничения, Думпис сказал, что в других странах во время «второй волны» на такой шаг идут для стабилизации ситуации. В Латвии сейчас этого не требуется.

Латвия принимала продуманные решения. И сейчас все спокойно.

Специалист в очередной раз отметил, что высокий риск распространения заболевания сохраняется в студенческой среде, а не в школах, поэтому студентов призывают соблюдать меры безопасности.