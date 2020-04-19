Думпис: влияние пасхальных каникул на распространение Covid-19 оценим на следующей неделе

Влияние пасхальных выходных на распространение Covid-19 пока не ощущается, сказал агентству LЕТА главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

В целях информирования общества о ситуации с пандемией коронавируса Covid-19 все статьи портала Delfi по этой теме доступны бесплатно.

Комментируя выявленные в эти выходные новые случаи Covid-19, он отметил, что большая часть из них связана с приютом "Синий крест", а в целом резкого прироста нет. В то же время это означает, что пока не ощущается влияние пасхальных выходных на распространение болезни, и оценить его можно будет на следующей неделе.

Хотя не этой неделе выявлено меньше случаев заболевания, чем на прошлой, по словам Думписа, радоваться пока нельзя, как и нельзя считать, что проблема решена, потому что риски все еще есть. Кроме того, растет и будет продолжать расти количество госпитализированных пациентов с Covid-19.

Негативно представитель Минздрава расценивает и то, что продолжают болеть медицинские работники.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 15 новых случаев заражения Covid-19, в целом в стране инфекция диагностирована у 727 человек.

В том числе Covid-19 выявлен вчера у пяти человек в приюте "Синий крест".

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1184 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии — 35 881 человек.