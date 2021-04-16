Думпис: Вряд ли в первой половине лета ситуация с Covid-19 будет радостной
Foto: DELFI

По прогнозу главного инфектолога Минздрава Уги Думписа, не стоит надеяться, что начало лета, в том числе Лиго, будет полным веселья — эпидемиологическая ситуация из-за коронавируса Covid-19 к тому времени, возможно, еще не позволит заметно смягчить ограничения. Об этом, как пишет Rus.Lsm.lv, он заявил он в эфире LTV.

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На вопрос журналистов, можно ли ожидать таких же умеренных ограничений и небольшого числа заболевших летом, Думпис сказал, что это в значительной мере зависит от поведения общества. К тому же в Латвии в феврале и марте было получено не так много вакцин, как ожидалось, поэтому и ситуация может оказаться не столь блестящей.

В августе-сентябре, вероятно, обстоятельства уже могут быть такими, как минувшим летом, когда можно было собираться большему числу людей, посещать кафе и другие общественные места.

На вопрос, следует ли проводить Школьный праздник песни, инфектолог ответил, что допустимы какие-то концерты на свежем воздухе, однако перспектива организации полномасштабного фестиваля вызывает у него опасения.

Думпис назвал "движением в неверном направлении" отказ политиков от "принципа светофора" (при этом принципе руководствовались конкретными показателями заболеваемости, решая вопрос об открытии тех или иных услуг). Особенно это касается услуг по уходу за внешностью. Если бы этот принцип соблюдался до сих пор — сегодня можно было бы разрешить работать уже большему числу сфер бизнеса.

"И в других странах тоже есть проблемы. Политики больше не хотят признавать, что коронавирус существует. Людям хочется хороших новостей, но он все еще тут — и вызывает те последствия, какие вызывает".

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Коронавирус LTV Вакцинация Лиго
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