Думпис встревожен из-за эпидемиологических рисков, связанных с муниципальными выборами

Главного инфекциониста министерства здравоохранения Угу Думписа тревожат эпидемиологические риски, связанные с предвыборной кампанией перед муниципальными выборами, которые будут проходить в начале июня.

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В интервью изданию Latvijas Avīze на вопрос о безопасности муниципальных выборов он выразил надежду, что к июню эпидемиологическая ситуация в стране улучшится. "Наверное, до этого времени сотрудники избирательных будут вакцинированы", - отметил специалист.

Он признал, что больше волнуется не о том, что будет происходить на избирательных участках, а о том, как будут проходить предвыборные кампании в самоуправлениях, и не возникнут ли в связи с этим скопления людей.

В феврале политики правящей коалиции начали дискуссию о переносе даты муниципальных выборов из-за коронавируса, но пока эти предложения не получили большой поддержки со стороны коалиции.

Муниципальные выборы, которые пройдут во всех самоуправлениях Латвии, кроме Риги, планируется провести 5 июня.