Думпис встревожен слабым контролем за антиковидными ограничениями
Foto: LETA

Инфектолог Рижской Клинической университетской больницы Паула Страдиня, профессор Латвийского университета Уга Думпис встревожен тем фактом, что многие жители Латвии не соблюдают ограничения, связанные с Covid-19, и при этом избегают за это наказания.

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В интервью Rīta panorāma он рассказал, что, например, он лично в последнее время стал часто замечать в общественном транспорте пассажиров, которые не носят защитные маски. Однако при этом нарушителей антиэпидемиологических мер никто не призывает к ответственности.

Отвечая на вопрос, считает ли он, что жителей нужно активней и строже наказывать за несоблюдение действующих на территории Латвии ограничений, Думпис подчеркнул, что здесь нечего обсуждать, однако ясно видно, что в настоящее время несоблюдение антиковидных мер является для нашей страны огромной проблемой.

"Мы ясно видим, что в других странах ограничения соблюдаются, а в Латвии их не соблюдают и, на мой взгляд, не было даже попыток как-то эти ограничения контролировать", — указал инфектолог.

Думпис добавил, что, например, легко проконтролировать пассажиров без масок в общественном транспорте, однако видно, что фактически этим никто не занимается.

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LETA

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LETA
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