Думпис: высокая заболеваемость Covid-19 - последствия развлечений в выходные

Высокая заболеваемость Covid-19 - последствия развлечений в выходные, заявил в передаче LTV Panorāma главный инфекционист Министерства здравоохранения Уга Думпис.

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Инкубационный период Covid-19 - пять дней, и, по словам Думписа, сегодня и завтра можно видеть, кто в пятницу и субботу ходил в гости.

"Строгие ограничения начались в понедельник, а те, кто в конце прошлой недели ходил в гости и развлекался, заболевают сейчас", - сказал он.

По его словам, сейчас слишком рано оценивать эффект новых ограничений. Ограничения достаточны, проблема в том, как люди соблюдают их. "Можно наложить любые ограничения, но, если их не соблюдать, эффекта не будет", - сказал эксперт, добавив, что это проблема всей Европы.

С точки зрения инфекциониста, если не будет понимания со стороны людей, армия и полиция не помогут.

"Не надо делать много. Только соблюдать дистанцию и лозунг "дом, работа, свежий воздух"", - сказал он.

В среду в Латвии вновь выявлено самое большое количество новых случаев Covid-19 за сутки - 533.