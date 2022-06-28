Думпис: значительного увеличения числа госпитализаций и смертей от Covid-19 пока не ожидается

В ближайший месяц не ожидается значительного увеличения числа госпитализаций и смертности от Covid-19, заявил врач-инфекционист Клинической университетской больницы им. Страдиньша Уга Думпис.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он указал, что рост числа случаев Covid-19 в последние сутки следует рассматривать в контексте долгих выходных, когда люди не тестировались так активно, как раньше, и лаборатории работали в другом режиме. Поэтому только в ближайшие дни можно будет судить о реальном росте числа случаев, сказал Думпис.

Сейчас по Европе распространяется штамм BA.5, при котором не действует иммунитет, приобретенный ранее в результате заболевания или вакцинации, и число случаев заболевания в Латвии неизбежно увеличится, сказал Думпис.

"Я не думаю, что это увеличение приведет к значительному увеличению госпитализации и смертности в следующем месяце, хотя количество больных в больницах несколько увеличится. У привитых и переболевших заболевание будет проходить в легкой форме", — сказал инфекционист.

Он также сказал, что у непривитых людей, переболевших омикрон-штаммом, не вырабатывается иммунитет, и они будут болеть снова и снова.

По его словам, с приближением осени заболеваемость будет нарастать в сочетании с возможным распространением гриппа. Это может стать тяжелым бременем для больниц, которые уже заполнены другими пациентами.

При этом инфекционист считает, что волны госпитализаций и смертей от Covid-19 в таком масштабе, как прошлой осенью, быть не должно. Штамм омикрон приводит к госпитализации в основном лиц старше 75 лет или с иммуносупрессией.

Думпис надеется, что осенью будет обеспечена вакцинация групп риска новыми видами вакцин, действенными против омикрона, возможно, одновременно с вакциной от гриппа, а также будут доступны новые лекарства.

Как сообщалось, после четырехдневных выходных число новых случаев "Covid-19" достигло 824, что является самым показателем с 21 апреля, когда было зарегистрировано 1133 случая.