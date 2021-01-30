"Душа нараспашку", смертники, хуторяне. Жители Латвии становятся заложниками стереотипов

Среди русских не распространено мнение, что латыши навязывают другим свою культуру или как-то особо поддерживают "своих". Среди латышей каждый третий согласен с таким стереотипом о русских. Те и другие считают, что доминировать во всем стремятся американцы, но латыши более позитивно смотрят на представителей Штатов, живущих в Латвии. А больше всего негативных стереотипов у латвийского общества — о мусульманах и ромах. К таким выводам пришли авторы исследования Института философии и социологии ЛУ "Межкультурные стереотипы и предубеждения в Латвии".

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Подробно об этом исследовании Delfi рассказывают ЗДЕСЬ,

Участникам опроса о межкультурных предубеждениях предложили 18 популярных стереотипов, которые бытуют в общественном мнении Латвии. Опрошенные могли выбирать, какие "штампы" — позитивные и негативные — к каким группам населения по их мнению больше относятся. Выяснилось, что о некоторых группах у опрошенных представления настолько туманны, что они даже не могли подобрать для них стереотипа — позитивного или негативного.

Латыши. Чуть меньше половины позитивных стереотипов использовались в отношении латышей — их называли старательными трудягами, дружелюбными и миролюбивыми. Впрочем, каждый пятый опрошенный подобрала к латышам и такие эпитеты, как "мрачные", "отчужденные", "покорные", а участники фокус-групп называли их "хуторянами" (viensetnieki). Интересно, что среди отвечавших латышей в отношении своей нации доминировали позитивные автостереотипы: прилежные (54%), открытые и дружелюбные (33%), несут новые идеи и инновации (24%).

Кстати, русские называли латышей работящими несколько реже, а вот открытыми и дружелюбными также часто, как и латыши видят себя сами. Среди русских не распространено мнение, что латыши навязывают другим свою культуру (14%) или особо поддерживают своих представителей (12%).

Русские. В общественном сознании Латвии русские чаще всего фигурируют, как открытые и дружелюбные (39%), работящие (34%), особенно поддерживающие своих (25%) и новаторы (20%). Но примерно каждый пятый опрошенный высказал негативное представление о русских: они проявляют нелояльность к Латвии (18%) и пытаются навязать свою культуру другим (21%). Также упоминалось, что они — националисты и зависимы от российских медиа. Почти половина опрошенных русских сами себя называли открытыми и дружелюбными, а также прилежными и работящими.

Латыши чуть реже, но все равно очень активно оценивают русских как открытых и дружелюбных. В то же время про русских бытует немало негативных стереотипов: каждый третий упомянул "желание поддерживать своих" и "навязывать свою культуру другим".

Разные русские. Участники фокус-групп старались разделять латвийских русских и российских. В основе этого деления был латвийский акцент в языке, особое отношение к происходящему в Латвии и другая шкала ценностей. Часто утверждалось, что русское мышление хоть и отличается от латышского, но оно узнаваемо и понятно. Например, участница русской фокус-группы Юлия из Даугавпилса обрисовала это так: «Вот мы русские, но если мы едем в Россию, мы больше не русские, потому что у нас есть акцент».

Марина из Каугури поясняет различия идентичности у разных поколений латвийских русских: «Я всегда говорю, что я не русская, а русскоговорящая. В отношении к российским русским я немного русофоб. Мои родители называют меня фашисткой. После трех с половиной лет жизни в Москве мое отношение к тем русским радикально изменилось ". Латвийские русские в той или иной мере считают себя лояльными Латвии и ощущают прочную связь с местным культурным пространством. Их принадлежность к Латвии намного сильнее, чем к России, подчеркивают исследователи.

Американцы. Примерно каждый четвертый опрошенный дал негативную оценку американцам — "слишком много денег и власти". "Они пытаются регулировать весь мир", — считает Юрис из Даугавпилса. "Их еще в школах учат, что они вечные победители", — соглашается с оценкой Варис из Риги.

Другие. Очень много ярко выраженных негативных стереотипов высказывалось в отношении мусульман: смертники, экстремисты, нечистые… Но во всех группах находились люди, которые видели в исповедующих ислам позитивные качества: гостеприимны, ответственны за семью, нормальные. Интересно, что к узбекам в Латвии отношение в целом лучше, чем к мусульманам, хотя большинство узбеков мусульмане, отмечают исследователи. Также много негативных стереотипов собрали ромы — необразованные, обманщики, нарушители законов,… Но и про них говорили в позитивном ключе: богатый личный опыт, солидарность, веселые…

Проведенный исследователями эксперимент показал, что реакция на термин "ромы" более позитивная, чем на "цыган", даже если вопросы одинаковые. В связи с этим ученые предложили обществу задуматься о терминологии, чтобы представители определенных этнических групп не становились заложниками стереотипов.

Также проведенное исследование, по мнению его авторов, помогает наладить политику включения в общество иммигрантов. "Когда смотришь опросы об отношении к иммиграции — цифры ужасны, большинство против, — отмечает доктор социологии Инта Миериня. — Но что себе представляют люди, когда их спрашивают об иммигрантах? Те самые стереотипы про мусульман и африканцев… Если мы говорим, что нам будет нужна трудовая иммиграция — надо иметь в виду результаты опроса, чтобы не рождалось противостояние общества. Развеивать негативные стереотипы, понять их источники, больше говорить о позитивных — у всех групп они есть".