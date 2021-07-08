Два финских пограничника помогут латвийским бороться с нелегалами из Беларуси

Для уменьшения рисков нелегальной иммиграции через латвийско-белорусскую границу на помощь латвийским пограничником отправят двух финских, а также патрульный автомобиль, сообщает LETA.

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Латвия еще несколько недель назад запросила помощь у агентства по охране европейских границ и побережья Frontex: тревогу вызывает ситуация с Литвой, куда через литовско-белорусскую границу массово хлынули мигранты из разных стран. Латвия запросила 24 специалиста Frontex, но прислали двух экспертов и трафарированную патрульную машину. Сейчас получено подтверждение, что пришлют еще двух экспертов из Финляндии. Они начнут работать с 13 июля.

Пока что неизвестно, пришлет ли Frontex еще других специалистов.

В порядке ротации в Латвии уже несколько лет работают пять экспертов Frontex, чьи обязанности связаны с проверками на границе.

Готовясь к возможной волне иммиграции, Пограничная служба попросила помощи и у Национальных вооруженных сил. Чтобы удвоить патрули на восточных границах, нужно примерно 50 человек. Минобороны пока рассматривает эту просьбу.