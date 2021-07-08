Два финских пограничника помогут латвийским бороться с нелегалами из Беларуси
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Для уменьшения рисков нелегальной иммиграции через латвийско-белорусскую границу на помощь латвийским пограничником отправят двух финских, а также патрульный автомобиль, сообщает LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Латвия еще несколько недель назад запросила помощь у агентства по охране европейских границ и побережья Frontex: тревогу вызывает ситуация с Литвой, куда через литовско-белорусскую границу массово хлынули мигранты из разных стран. Латвия запросила 24 специалиста Frontex, но прислали двух экспертов и трафарированную патрульную машину. Сейчас получено подтверждение, что пришлют еще двух экспертов из Финляндии. Они начнут работать с 13 июля.

Пока что неизвестно, пришлет ли Frontex еще других специалистов.

В порядке ротации в Латвии уже несколько лет работают пять экспертов Frontex, чьи обязанности связаны с проверками на границе.

Готовясь к возможной волне иммиграции, Пограничная служба попросила помощи и у Национальных вооруженных сил. Чтобы удвоить патрули на восточных границах, нужно примерно 50 человек. Минобороны пока рассматривает эту просьбу.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

1

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Развлечение с добавленной ценностью. Образовательные передачи и кино для детей
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Что посмотреть в самый жаркий месяц лета?
Будни заключенных в тюрьмах – строгий распорядок дня и рутина
Весь Таллинн за три дня: 72-часовой гид по столице
Не отворачивайся! Поддерживай и участвуй!
По пятам мерзавцев и страшных тайн. Подборка детективных фильмов и сериалов
Создается виртуальный тур по маякам Латвии