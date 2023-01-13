Два года после взрыва: жильцы дома на улице Мелнсила не могут попасть в свои квартиры

Прошло уже больше двух лет с момента взрыва в доме на улице Мелнсила в Риге. Он произошел в ночь на 31-е декабря 2020 года. Но до сих пор полиция не установила его причин. Жильцы дома стали заложниками длительного расследования. Они так и не могут вернуться в свои квартиры, но при этом продолжают платить за жилье, пишет портал rus.lsm.lv.

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Взрыв в доме на улице Мелнсила Агенскалнсt произошел в 2020 году, в ночь на 31 декабря. В тот момент, когда многие жильцы уже спали.

Тогда же спасатели назвали возможную причину взрыва — утечка газа.

Примерно через месяц после происшествия жильцы дома получили заключение от пожарно-спасательной службы, что взрыв произошел на третьем этаже в квартире, которая принадлежит Рижской думе. В ней жили арендаторы, один из которых погиб во время взрыва.

По факту взрыва был начат и уголовный процесс. И это дело не закончено до сих пор.

"За это время сменилось, наверное, четыре следователя. В данный момент новый следователь вновь обобщает материалы дела. Они будут переданы экспертам, и тогда будет окончательное решение по ситуации. Как мне пояснили, первичная экспертиза была сделана, но до все конца не было выяснено. За эти 2 года экспертиза не доведена до конца", — отметил пострадавший, старший по дому Айгар Стафецкис.

Как пояснили в полиции, следователи менялись, чтобы расследование не прерывалось, кто-то уволился, кто-то временно не работает. А ход расследования — тайна следствия и комментировать его не будут.

"Государственная полиция все еще проводит расследование в связи со взрывом, произошедшим в конце 2020 года в жилом доме в Риге, на улице Мелнсила. Поэтому подробных комментариев об уголовном процессе сейчас мы не можем дать", — заявила представитель Государственной полиции Элина Приедите.

Из-за того, что следствие затянулось, не решается и судьба дома.

Он, как и в первые дни после взрыва обнесен забором. Внутрь попасть никому не дают. В марте 2020 года дом обследовали, было констатировано, что здание можно восстановить. Владельцы квартир на собрании приняли решение восстановить здание, и чтобы потери покрыл владелец квартиры, в которой произошел взрыв, то есть Рижская дума. Дума проголосовала против, рассказал rus.lsm.lv старший по дому Айгар Стафецкис.

"Юридически идет речь не об уголовной ответственности, а о гражданско-правовой ответственности владельца квартиры. Рижская дума, как хозяин не делала проверку квартиры. В квартире были найдены взрывчатые вещества, газовое оборудование, которое не было в полной исправности. Мы консультировались с юристами и идет речь об ответственности Рижской думы, которая поверхностно относилась к своей собственности",— отметил Айгар Стафецкис.

"Рижская дума говорила, что будут идти навстречу и если выяснится, что виновата Рижская дума, то они возьмут ответственность. Но, это, к сожалению, пока только разговоры. Теперь они говорят, что ответ будет только после завершения уголовного процесса. Но мы не знаем, когда он закончится и поэтому отзывчивость Рижской думы нулевой ценности", — сказал пострадавший Петерис Васкис.

А вот, что говорят в предприятии Rigas namu parvaldnieks, которое обслуживает здание.

"Собственники имели возможность решать, что делать далее с домом потому, что предлагалось несколько вариантов — это начиная с консервации или с полного сноса, завершая возобновлением дома или перестройки этого дома уже по-другому проекту, но на данный момент мы как управляющая компания не получили такого решения от собственников", — отметил представитель Rīgas namu pārvaldnieks Кристс Лейшкалнс.

Тем временем владельцы квартир продолжают платить управляющей компании по счетам.

Кроме того, жильцы дома опасаются, что зданию может быть присвоен статус развалины и им придется платить за этот дом еще больше по налогу на недвижимость. Сейчас делами жильцов занимается адвокатская контора.