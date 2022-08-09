Два года протестам в Беларуси: в Риге пройдет шествие диаспоры к памятнику Свободы

Во вторник, 9 августа, по случаю второй годовщины фальсификации президентских выборов в Беларуси в 19.00 белорусская диаспора Риги проведет шествие от Национальной библиотеки к памятнику Свободы, сообщила агентству LETA представительница Инициативной группы белорусских беженцев Илва Элерте.

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После шествия пройдет акция, посвященная политзаключенным и беженцам у памятника Свободы.

По словам Эверте, с момента протестов августа 2020 года, ставших началом беспрецедентной волны насилия в Беларуси, когда режим Александра Лукашенко подавил мирные протесты, несколько десятков граждан Беларуси попросили убежища в Латвии.

Организаторы приглашают участвовать в шествии всех жителей Латвии, которые поддерживают борьбу белорусов за право на уважение, свободу слова и возможность увидеть своих представителей в честных выборах, отметила Эверте.

Представителей местных политических партий, которые хотят поддержать белорусский народ, просят не использовать партийную символику во время шествия. Также организаторы просят использовать только красно-белые флаги свободной Беларуси, латвийские и украинские флаги.

В знак солидарности с противниками белорусского режима Рижская дума вывесит флаг свободной Беларуси, а вечером фасад Ратуши осветится красно-белой подсветкой.