Два из 11 новых больных коронавирусом заразились в Латвии

За последние сутки двое из 11 новых больных коронавирусом COVID-19 заразились в Латвии, сообщает LETA. Таким образом, всего внутри Латвии произошло шесть случаев заражения вирусом.

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Все 11 новых больных являются взрослыми, семь из них находятся в Риге, а четверо проживают в окрестностях столицы. Эпидемиолог Юрий Перевощиков отметил, что в Латвии не только больше случаев заражения новым вирусом, но и больше людей проверены, чем в Литве. Из всех тестов в Латвии были положительными 3,3%, а в Литве 2,7%.

Директор Службы неотложной медицинской помощи Лиене Ципуле сообщила, что впредь родственники не смогут сопровождать больных в машинах скорой помощи, а в приемные отделения не будут пускать людей, не являющихся пациентами. Исключения составят дети и люди с функциональными нарушениями.

Сейчас Службе неотложной медицинской помощи помогают добровольцы. В первую очередь ведомство набирает студентов последних курсов медицины для сбора анализов в передвижных палатках. Первые 20 добровольцев были подготовлены в понедельник, сейчас служба планирует обучение следующей группы. Помимо них, службе помогают студенты других факультетов - они взяли на себя организаторские работы, приведение в порядок документов, регистрацию и административную работу.

Ципуле поблагодарила всех, кто поддерживает медиков, дарит им апельсины и кофейные автоматы, а также обслуживает работников неотложки без очереди.

В свою очередь, психиатр Марис Таубе сообщил, что “такие инфекции не являются ничем новым и всегда вызывают стресс”. Он прогнозирует, что люди успокоятся и адаптируются к ситуации. Психиатр призвал довериться профессионалам, вернуться в повседневный ритм и по возможности немного ограничить информационный поток. “На данный момент нет основания охотится на ведьм”, - сказал Таубе.

Как уже сообщалось, в Латвии зафиксирован 71 случай заболевания COVID-19. С 13 марта по 14 апреля в стране объявлена чрезвычайная ситуация. С 17 марта прекращены все международные пассажирские перевозки, кроме репатриационных рейсов.