Два колеса вместо четырех. Подкаст "Отчаянный оптимист" — выгодно ли кататься на велосипеде и самокате круглый год

С учетом цен на топливо жители все чаще задумываются об альтернативных способах передвижения. Велосипеды и электросамокаты появляются в гаражах даже самых заядлых водителей. Ведь необязательно полностью отказываться от автомобиля — разумно, выбирать транспорт исходя из ситуации. Чем хороши мобильные средства передвижения, а в каких ситуациях вообще не катят — причем в прямом и переносном смысле. Действительно ли они экономят не только время, но и деньги — как нам обещают платформы? Что выгоднее — арендовать по необходимости или один раз купить и пользоваться? Об этом — в новом выпуске подкаста "Отчаянный оптимист" с Ольгой Петровой.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Отчаянный оптимист" дает рецепты для лимонада из всех лимонов, которые подкидывает нам жизнь в современной Латвии. Гости и эксперты "сдают" свои лайфхаки и стратегии, делятся профессиональными секретами и не стесняются говорить о собственных ошибках и потерях.

В этом выпуске "Отчаянного оптимиста":

Посчитаем, во сколько обходится экипировка, комплект резины, ремонт и обслуживание для велосипеда и электросамоката

Обсудим, можно ли колесить зимой и как не мерзнуть

Почему в некоторых случаях платформы по аренде электросамокатов мотивируют нарушать правила?

Как проучить тех, кто "чешет" по велополосе против шерсти? (реальные примеры)

Почему велосипедисты и водители электросамокатов порой вынуждены нарушать правила дорожного движения ради своей безопасности

Почему Bolt пару месяцев назад повысил цены на свои услуги и могут ли они подешеветь осенью

Сказывают ли цены на электричество на стоимости аренды электросамокатов?

Как умная система Bolt высчитывает вес, который был на самокате (спойлер: нет, платформа не видит вес клиентов)

Зачем система Bolt просмотрела 150 тысяч фотографий с припаркованными электросамокатами и что это значит для тех, кто "паркуется" как попало?

На эти и другие вопросы отвечают специалист по операциям с электросамокатами компании Bolt Герда Кивлениеце, энтузиаст езды на электросамокатах Григорий Голубев и продюсер этого подкаста и заядлый велосипедист Ксения Колесникова.

Бонус: вы узнаете, как ездить на велосипеде и электросамокате и не потеть, можно ли развезти детей на кружки и довезти до дома полные пакеты с продуктами.

Слушайте подкаст в Spotify, Apple Podcasts и YouTube.

Другие эпизоды: